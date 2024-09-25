Молодежь составляет более трети внутреннего турпотока в столицу

Около 37% россиян, посещающих столицу, – молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

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«Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет – самый многочисленный сегмент российских туристов в Москве. Они составляют более трети (37%) всего внутреннего турпотока в столицу. Около половины из них путешествуют в столицу одни (51%) и останавливаются в гостиницах (48%), а также проводят в городе в среднем пять дней», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что молодежь чаще всего посещает Москву с деловыми целями (19%), а также для знакомства с культурно-историческим наследием (16%).