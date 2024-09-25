План по курортному сбору на Ставрополье был перевыполнен

В период с января по август 2024 года Ставропольский край собрал 439 миллионов рублей курортного сбора. Доход на 37,5 миллиона рублей превышает запланированные суммы.

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«Ставропольский край продемонстрировал отличные результаты в осуществлении эксперимента по взиманию курортного сбора. Средства, собранные в этом направлении, существенно преобразили облик городов-курортов, сделав их более удобными и привлекательными для туристов и местных жителей», - отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

С 1 января 2025 года вступит в силу новая глава 33.1 Налогового кодекса — «Туристический налог», который заменит курортный сбор, обременяя владельцев коллективных средств размещения. На Ставрополье размер налога в 2025 году составит 1 % от стоимости номера.

В августе текущего года города-курорты собрали 66 миллионов рублей курсбора. Наибольшие поступления получили Кисловодск — почти 26 миллионов рублей, Ессентуки - 16 миллионов, Пятигорск - более 13 миллионов рублей. Все средства, полученные в результате эксперимента по взиманию курортного сбора, направляются на благоустройство общественных пространств курортных городов.

Напомним, помимо курортного сбора на развитие инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод направлена и реализация краевых госпрограмм и региональных проектов.

Накануне «ФедералПресс» писал, что в Ессентуках произошло землетрясение.