В Курганской области построили новые глэмпинги

Глэмпинги в Курганской области развиваются благодаря высокому спросу на услуги аренды домиков. У одного из глэмпингов под Курганом поставили два новых домика. Они предназначены для семейного отдыха или компанией. Об этом сообщили организаторы базы отдыха в соцсетях.

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«У нас пополнение в "Семейном квартале". К нам приехали, и мы их уже поставили, два новых домика», — сообщили представители глэмпинга в соцсетях.

Также они рассказали, что внутри новых домов идут работы, а к концу года появится еще один. Рассчитаны двухкомнатные домики не менее чем на четверых отдыхающих.

Кроме данного глэмпинга, развивается база отдыха в районе популярного у курганцев загородного пляжа «Серебряный ручей». По информации из соцсетей организации, глэмпинг заработал только в этом году, но не в полном объеме. Курганцы уже оценили новый глэмпинг, где можно арендовать домик, сафари-тент и баню.

Ранее URA.RU писало, что на территории у озера Серебряный ручей в Курганской области возводилась новая зона отдыха в формате глэмпинга. Открытие зоны отдыха было запланировано на 1 июля.