Что посмотреть в селе-призраке рядом с курортом «Мамисон»

Будущему всесезонному курорту «Мамисон» в Северной Осетии повезло с соседями. Рядом с ним расположены десятки исторических сел Алагирского района, памятники архитектуры, природные достопримечательности, святилища и православные часовни. Ближе всего к курорту — заброшенное селение Згил.

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Несколько столетий назад через горное Мамисонское ущелье проходила военная дорога. По ней можно было добраться в Грузию, Армению и страны Средиземноморья. Для защиты караванов и помощи путникам на маршруте строили заставы, вокруг которых разрастались села. Так на левом берегу реки Мамисондон и появился Згил.

Село находится в самом конце ущелья, за которым лежит величественный Мамисонский перевал. Зодчие возвели Згил на высоте 2000 метров над уровнем моря по всем нормам строительной науки. В селе четко прослеживаются зоны с оборонительными, хозяйственными и жилыми постройками.

На территории Згила находятся средневековые памятники культуры федерального и регионального значения. Вокруг них будет создана охранная зона. Решение Правительства Северной Осетии позволит сохранить уникальные достопримечательности.

Вблизи некоторых запретят любое строительство — только реконструкция памятников. В других случаях хозяйственная деятельность должна быть согласована с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Сторожевые башни Чельдиевых

Самое заметное сооружение Згила — сторожевая башня Беки Чельдиева. Построенная в XVII или в начале XVIII века, она является объектом культурного наследия федерального значения.

Бека Чельдиев прославился благодаря своему героизму: он защитил селение от набегов феодалов из соседнего ущелья и пленил их предводителя. Назначение башни легко определить даже неспециалисту. Стены метровой толщины защищали от тяжелого оружия того времени. В верхней части расположены машикули — навесные бойницы, из которых можно было вести обстрел противника, оставаясь в безопасности.

Высота башни сегодня достигает почти 13 метров. Уникальность сооружения — в кладке: она выполнена насухо, то есть камни просто клали один на другой без использования раствора.

Еще один хорошо сохранившийся объект — сторожевая башня влиятельного рода Чельдиевых, основателей селения Згил. Сооружение возвели в XVII или в XVIII веках на огромном валуне, что открывало обзор во все стороны ущелья. На башне есть световые окна и бойницы для отражения удара врага.

Благодаря точно обтесанным камням кладка также выполнена без раствора. Рядом со сторожевой башней Чальдиевых сохранились фундаменты и основания стен жилой части — усадьбы.

Бурлящее озеро

Згил примечателен не только архитектурой, но и родниками. Один из источников минеральной воды образует небольшое прозрачное озерцо, где из-за постоянных выходов углекислого газа вода словно кипит. Нарзан в нем бесцветный и без запаха, но с характерным железным привкусом. О присутствии металла свидетельствует ржавый налет на камнях.

Минеральный состав озера изучал в начале прошлого века Константин Гарданов, пионер осетинского здравоохранения. Згильскую воду по некоторым показателям считали аналогом воды немецкого курорта Бад-Вильдунген.

Спящий родник

Вблизи селения Згил находится еще одна природная достопримечательность — Спящий родник. Свое название он получил из-за того, что регулярно исчезает и снова появляется. По одной из легенд, родник переставал бить из-под земли по молитве, а потом вновь продолжал течь. Человека, способного управлять источником, считали святым.

Вода в роднике холодная, прозрачная и приятная на вкус. Весной при таянии снега и летом во время обильных дождей источник полноводен. С конца XIX века Спящий родник известен как священное место. Местные жители использовали воду из него для приготовления ритуальных осетинских пирогов к праздникам. Сюда также приходили старейшины из соседних сел и даже ущелий, чтобы вознести молитву.

Згильский «палеонтологический музей»

Ученые называют селение оазисом ископаемых растений, своего рода палеонтологическим музеем. Это связано с массивными травертиновыми отложениями, которые формировались здесь веками из-за выхода минеральных вод. Потоки оставляли известь и соль на траве, листьях и предметах, которые со временем окаменели, превратившись в травертин. На таком «валуне» и стоит Згил.

Горцы использовали травертин в качестве строительного материала. Блоки шли на возведение жилых и боевых башен, а на сельском кладбище до сих можно увидеть надмогильные кресты. У башни Чельдиевых сохранились фрагменты уникального каменного водопровода. Ученые сравнивают згильскую систему со знаменитыми римскими акведуками. Вода стекала по травертиновым желобам с верхней части села вниз.

Уцелели и згильские «холодильники» — вырытые в травертине ямы для хранения продуктов, накрытые сверху плитами с небольшим входом. В скале из такого же материала местные обустроили святое место Мады Майрам — святилище в честь Богородицы.