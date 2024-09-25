Что посмотреть в Нижегородской области

Нижегородская область в последние годы очень популярна у туристов со всей России. Их привлекает не только сама приволжская столица, она же столица закатов, но и самобытные провинциальные города со своим уникальным историческим наследием. Передвигаться по региону удобно абсолютно в любом формате, особенно на автомобиле. Тем более что в прошлом году был открыт участок скоростной трассы М-12, соединяющей Москву и Казань.

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Именно на машине и решил попутешествовать по нашим краям автолюбитель и блогер Паша Гапон. Он снял большой влог и поделился им на YouTube.

Мужчина часто сооружает из автомобилей дома на колесах и передвигается по новым местам. В этот раз он сел за руль кроссовера и отправился в семидневную поездку по Нижегородской области. Для комфортного отдыха купил палатку, которую установил на крышу машины. В долгой поездке ему понадобились матрас, белье и гигиенические принадлежности, плитка, газовый баллончик и посуда.

Первая локация, куда отправился Паша Гапон, находится в полутора часах езды от Нижнего Новгорода. Это Ичалковский Бор в Бутурлинском округе. Территория представляет собой огромный лесной массив, внутри которого пролегает туристический маршрут на несколько километров. Это место славится своими огромными пещерами и провалами, невероятными пейзажами. Там блогер отправился в активный треккинг по дикому лесистому заказнику.

После ночевки около реки Пьяны автотурист поехал на юг области, как раз по новой трассе. В Арзамас.

«Город, который становится точкой притяжения и является центром для религиозных путешественников. Он готов к приему туристов, и это отличное направление для выходного дня. Легко добраться по трассе М-12, есть базовый сервис для проживания и гастрономия, кофейни и рестораны, активности на 1–2 дня, приятная и неспешная атмосфера», — отметил Паша Гапон.

Ему особенно приглянулись вывески компаний и магазинов на улице Гостиный ряд, выполненные в ретро-стиле. По словам блогера, благодаря нестандартному дизайнерскому решению там погружаешься во всю атмосферу старинного города и уютных улочек. Отдельно путешественник выделил одно из красивейших и больших зданий на центральной площади — Воскресенский собор. Затем прошелся по благоустроенным центральным улицам, где ему встречались обновленные милые деревянные домики и экспозиции, посвященные истории города. Среди большого количества музеев в Арзамасе самым заметным для Паши Гапона оказался литературный музей имени Гайдара и литературный перекресток рядом с ним.

Следующей в списке была Выкса. И первым делом блогер отправился на Выксунский металлургический завод — один из крупнейших, самых современных и безопасных металлургических заводов России в отрасли промышленного туризма.

«Территория впечатляет. Своя дорожная сеть, железная дорога, внутренний общественный транспорт, заправочные станции и линии электропередач», — восхитился Паша Гапон.

На заводе ему провели экскурсию, ознакомили производственными процессами, показали, как изготавливаются металлические листы. Также он прогулялся по шумным и гигантским цехам. ОМК, кстати, славится необычной локацией — стрит-арт парком. На стенах цехов представлены работы Эрика Булатова и Мишы Моста. Мурал второго художника считается крупнейшей работой в России и Европе и размещен на площади 10 тысяч квадратных метров.

«Несмотря на производство, здесь остается место для творчества», — подчеркнул турист.

Он добавил, что и за пределами завода Выкса является музеем под открытым небом с обилием граффити и стрит-арта, который остался здесь благодаря фестивалю «Арт-Овраг» [сейчас «Выкса-фестиваль» — прим. ред].

После Выксы Павел переместился севернее от Нижнего Новгорода и посетил городецкую сыроварню «Курцево». Там он увидел весь цикл производства сыров и продегустировал 20 видов сыра. На ферме действует полный цикл производства: от выращивания и заготовки кормов до упаковки готовой продукции.

Заключительной точкой в автопутешествии стал ночлег у озера Юхро на Бору, куда местные приезжают порыбачить, покататься на сап-бордах, провести выходные на природе или устроить пикник.