Казанские отели получат отличительный знак «Зеленый листочек»‎

Отели Казани, поддерживающие экоповестку, могут получить отличительный знак «Зеленый листочек». На сегодняшний день им поощрены отели Kazan Palace by Tasigo, «Ногай» и «Ривьера». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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В числе требований для получения знака:

Соблюдение принципов энергосбережения и экономии;

Сортировка мусора и минимальное использование одноразовых предметов;

Сотрудничество с предприятиями переработки;

Доступность для людей с инвалидностью.

Председатель комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказала, что многие гости обращают внимание на экологические инициативы, которые реализуются в отелях. На основе этого формируется список объектов, которые соответствуют требованиям экологичного туризма и могут заинтересовать путешественников, увлеченных этим направлением.

«Зеленый листочек» можно будет опубликовать на сайте отеля или разместить в зоне ресепшен. Планируется сформировать список объектов, имеющих его, для публикации на портале kzn.ru.