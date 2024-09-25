Специалист объяснил, благодаря чему расширяется круизный туризм

Границы сезона расширяются благодаря погодным условиям, рассказал директор компании «Круиз» Алексей Растегаев.

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В последнее время многие операторы начинают перевозки в весенний период, а завершают – к началу ноября. Рост перевозок нынешней весной к прошлогоднему уровню составил 20%, сообщил А. Растегаев. И на эту осень ожидается достаточно хороший результат.

В целом, уточнил менеджер, интерес к круизному туризму растет, что видно по раннему бронированию туров на 2025 год. Увеличение продаж на путешествия по рекам в европейской части страны составляет у некоторых компаний 15%, по рекам Сибири – 10-12%.

По словам А. Растегаева, средний чек в эконом-классе круизного судна – от 6 тыс. руб. за тур/день, на теплоходах классом выше – 10-15 тыс. Встречаются и более высокие предложения – от 25 тыс. руб.