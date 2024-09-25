Эксперт сообщил о полной загруженности побережья Приазовья ДНР летом

Все места размещения - как официальные гостиницы, так и частный сектор - на донецком участке побережья Азовского моря были загружены почти на 100%, сообщила ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики по Приазовью Марина Борисюк.

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"Этим летом заполнены были все места размещения, весь частный сектор. Такого, чтобы приехать и найти номер, не было: бронировать нужно заранее, да и цены уже вполне "курортные", - а значит, и сами владельцы средств размещения видят, что спрос есть и загрузка высокая", - рассказала Борисюк.

Она отметила, что Донецкое Приазовье - это крупные населенные пункты и небольшие поселки. Наиболее популярными и востребованными у отдыхающих являются села Мелекино, Обрыв и Урзуф, поселки Седово и Ялта, города Новоазовск и Мариуполь. При этом Азовское море всегда пользовалось успехом у туристов с маленькими детьми, так как вода в нем теплее, чем в Черном, а пляжи удобнее: песчаные, с очень плавным понижением дна. Кроме того, большое количество безветренных дней в пляжный сезон обеспечивают штиль на море.