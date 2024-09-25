Эксперты сообщили о росте турпотока из Китая через дальневосточные регионы РФ

Турпоток из Китая в Россию через приграничные пункты пропуска в дальневосточных регионах за восемь месяцев 2024 года вырос уже в 2,7 раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

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"За восемь месяцев 2024 года из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные на российско-китайском участке государственной границы Российской Федерации, прибыло 760 448 человек. Это в 2,7 раза превышает аналогичный показатель 2023 года. Тогда за восемь месяцев через пункты пропуска прибыло 274 184 человека", - сообщили в управлении.

Там добавили, что также за этот период отмечается рост ввоза на Дальний Восток легковых авто из КНР. Так, в течение восьми месяцев 2024 года количество ввезенных транспортных средств для личного пользования по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось более чем в пять раз. Специалисты ожидают сохранения тенденции к росту до конца 2024 года.

Как отмечал ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, 70% туристов из Китая после возобновления безвизового режима для групповых поездок в Россию выбрали для путешествий регионы Дальнего Востока.