На что обращают внимание российские туристы при выборе отеля

Аналитики Центра изучения потребительского поведения Роскачества в ходе опроса выяснили, на что обращают внимание российские путешественники при выборе мест размещения на отдыхе. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, наиболее популярными вариантами стали гостиницы и отели — их выбирают 52% российских путешественников.

«На втором месте так называемые гостевые дома (дом в частном секторе, владелец которого сдаёт его в аренду целиком или по комнатам) — их выбрали 17%. Хостелы, мотели и капсульные отели выбирают 10% россиян. Отдых в санаториях, пансионатах и домах отдыха привлекает 11% опрошенных. Апартаменты и апарт-отели популярны у 5%, а кемпинги и базы отдыха — у 3% опрошенных», — подчёркивается в исследовании.

Как выяснили эксперты, при выборе гостиницы для 52% важен бесплатный интернет, а также наличие ресторана, кафе (37%), бассейна (33%), парковки (28%) и пляжа рядом (27%).

При выборе номера россияне чаще всего обращают внимание на наличие ванной комнаты (66%), холодильника (65%), телевизора (62%), кондиционера (53%) и чайника (52%), заявили специалисты.

Отмечается, что наиболее популярным типом питания, который в первую очередь рассматривают путешественники при выборе гостиничных услуг, является «только завтрак» — его выбирают 26%.

На втором и третьем местах форматы «без питания» (22%) и «всё включено» (17%), добавили аналитики.

При выборе места размещения для 31% путешественников важно, чтобы оно подходило для семей с детьми, 17% респондентов нужна зона для курения, 7% — возможность приехать с питомцем, 5% — подобающие условия для людей с ограниченными возможностями, а 9% больше доверяют сетевым отелям, заключили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества.

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

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