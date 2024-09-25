Глэмпинги могут получить «звезды» в 2025 году

Раздавать «звезды» хотят не только гостиницам, но и другим средствам размещения туристов, например глэмпингам и домам отдыха. А категории хотят соотнести с качеством их услуг и комплектацией номеров. За осеннюю парламентскую сессию такой законопроект планируют проработать, чтобы он вступил в силу уже в следующем году. Ведь классификация поможет в числе прочего справедливо внедрять туристический налог, пояснили это авторы «Парламентской газете».

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Без реестра — штраф

Согласно законопроекту, классифицировать собираются все средства размещения, где могут временно проживать туристы. Также «звезды» предлагают присваивать пляжам и горнолыжным трассам.

Среди исключений пока числятся детские лагеря, гостиницы при религиозных организациях и объекты сельского туризма в фермерских хозяйствах.

Однако еще не принятый законопроект уже ожидают поправки. Речь идет об избыточности дополнительного регулирования медицинских учреждений и организаций социального обслуживания.

«Нашим законопроектом мы ставим цель не зарегулировать туристическую отрасль, а привести текущее законодательство в соответствие современным тенденциям в ней», — отметил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Все отели, глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы включат в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. А тем, кто в него не войдет, запретят обслуживать туристов. Иначе — серьезные штрафы, в том числе оборотные.

Присваивать «звезды» будут аккредитованные эксперты и организации, для которых тоже будет свой реестр. Контролировать их будут на федеральном уровне.

Этот законопроект находится в высокой стадии готовности, сообщил Кравченко «Парламентской газете». Он рассчитывает, что документ войдет в повестку ближайших пленарных заседаний Госдумы и его примут в первом чтении в соответствии с программой работы палаты в октябре.

Справедливость во всем

У такой классификации есть две цели — сервисная и финансовая. Первая связана с тем, что человек должен понимать, на какой объем услуг он может рассчитывать, пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Это должны быть четкие требования стандарта, которые не будут зависеть от фантазии собственников гостиниц или разных регионов, добавил он. Необходимы, по его мнению, и проработанные механизмы контроля соблюдения этого звездного стандарта.

«Вторая сторона касается налогообложения для таких объектов. Несмотря на усилия государства, рынок продолжает оставаться во многом неотрегулированным. Это влечет за собой проблемы, которые связаны с нагрузкой на коммунальную инфраструктуру — вывозом мусора, перебоями с электроэнергией», — отметил депутат.

Он обратил внимание, что эксперимент с курортным сбором признали удачным, и со следующего года регионы получат право вводить туристический налог. А чтобы методология его внедрения была понятной и справедливой, надо классифицировать места размещения, уверен парламентарий.