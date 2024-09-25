Эксперты сообщили о росте турпотока в Ленобласть

Порядка 1 млн 129 тыс. человек посетили Ленинградскую область за три летних месяца, этот показатель на 9% выше прошлогоднего. Всего за первую половину 2024 года в регионе побывало более 5 млн путешественников, сообщила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник департамента по туризму Ольга Голубева в ходе пресс-конференции в ТАСС.

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"За три летних месяца, которые прошли, на территории региона побывало приблизительно 1 млн 129 тыс. человек. <…> Если сравнивать с предыдущим годом, это выше на 9%", - отметила Голубева.

Зампред комитета по культуре и туризму региона подчеркнула, что если в 2016 году область посетили за год всего 1,8 млн туристов, то в 2024 году только за три месяца в регион приехали более 1,1 млн человек. Всего за первое полугодие 2024 года в Ленобласти побывали свыше 5 млн путешественников. По причине близости Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также того, что не каждый турист пользуется местными отелями, реальная статистика посещаемости региона еще выше, добавила Голубева.

Самыми посещаемыми направлениями в Ленинградской области в 2024 году оказались Приозерский, Гатчинский, Лужский, Выборгский районы. Большой популярностью у туристов пользуются города Выборг и Гатчина. Кроме того, большой интерес путешественники проявляют к Кингисеппскому району и побережью Финского залива, отметила зампред комитета по культуре и туризму. Ведется работа как с районом, так с инвесторами, которые готовы начинать на этой территории проекты.