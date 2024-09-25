В Волгоградской области будут развивать гастротуризм

С этой целью подписано соглашение между аграрным университетом, Всероссийским обществом охраны природы и Международным эногастрономическим центром. Первым совместным проектом стал гастрономический фестиваль «Агросреда», который прошел 24 сентября.

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Вкусный символ региона

50 местных товаропроизводителей представили посетителям свою продукцию. Гости мероприятия смогли попробовать и оценить то, что производится на территории нашего региона.

«Мы привезли травы, из которых можно заварить чай, – шалфей, тмин, полынь, пижму антипаразитарную, липу, мяту перечную, шиповник и ромашку, – рассказала фермер Марина Жуненко. – Это все растет у нас в регионе. Сегодня мы угощаем, рассказываем о травах, о пользе для организма. Мы решили показать землякам, как богат наш родной край, не нужно ездить куда-то, все есть у нас. Это тоже, можно сказать, бренд региона».

Также гости смогли продегустировать выпечку, колбасные изделия, соленья, овощи, мед, пастилу. И, конечно же, не обошлось без молочной продукции.

«Здесь у нас сыр, кефир, молоко, – показывает Ирина Федотова, которая приехала из Киквидзенского района. – Производим сами, все экологически чистое, натуральное. Это нужно продвигать, нужно поддерживать традиции села, чтобы наши дети ели именно такую еду и были здоровыми. Поэтому мы здесь! Очень рады, что с помощью таких мероприятий мы можем показать себя, дать потребителям возможность попробовать нашу продукцию, найти партнеров и пообщаться с другими фермерами».

Участники праздника не только оценили вкусовые качества представленных товаров, но и проголосовали за продукт, который станет самым главным вкусным символом региона.

«Волгоградская область имеет множество вкусов, которые ценятся по всей России, неоднократно наша продукция участвовала в различных фестивалях, – подчеркнул заместитель председателя регионального комитета сельского хозяйства Роман Баубель. – На сегодняшнем празднике представлены уже известные бренды, которые завоевали популярность и доверие. И это мероприятие позволяет развивать агротуризм, но то же время оно позволит жителям города еще раз познакомиться с теми продуктами, которые производятся на территории нашей области».

Все для туриста

В ходе мероприятия состоялся также круглый стол по вопросам развития гастрономического туризма в нашем регионе, основная задача которого – создать список уникальных продуктов, с которыми будет ассоциироваться именно Волгоградская область. То, что обязательно захочет попробовать каждый турист.

«Гастрономический туризм в России и в мире – это во многом драйвер, и такая замечательная, производящая сельскую продукцию Волгоградская область, конечно, должна развивать это направление, – подчеркнул президент Международного эногастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. – Это станет дополнительным притяжением не только для туристов, которые приносят деньги, но и будет двигать другие отрасли экономики. Считаю, что фестиваль нужно развивать, чтобы все в России знали, чем славится волгоградская земля. Для этого нужно соединить производителей, науку, рестораторов, отельеров и туризм. Это все должно работать системно. Я очень надеюсь, что соглашение будет таким первым серьезным шагом к тому, чтобы люди знали, с какими продуктами ассоциируется Волгоградский регион».

По словам руководителя регионального представительства общества охраны природы Ирины Мурашовой, Волгоградский регион всегда славился своими продуктами.

«У нас очень много интересных природных мест, где производятся совершенно уникальные продукты, свойственные для нашего региона. Это и горчица, и нардек, и каймак, и овощи, – перечисляет Мурашова. – Область богата своими производителями, своим климатом, своим АПК. И я уверена, что после подписания соглашения будет создан союз между сельхозтоваропроизводителями, рестораторами, владельцами туристических баз, и в результате родится симбиоз, который позволит Волгограду стать действительно гастрономической столицей для начала юга России, ну а потом всей страны».

Отметим, что в Волгоградской области в последние годы уделяется большое внимание вопросам реализации туристического потенциала. Гастрономический туризм тоже набирает обороты – так, летом 2024 года в городе состоялся фестиваль «Волга-Дон Агро Фест», который посетили сотни гостей. Также в этом году в рамках проекта «Гастрокэмп Волгоград – 2024» было разработано «Волгоградское меню», которое уже представлено в ресторанах города-героя.

Всего за последние два года в регионе господдержка в сфере туризма составила около 1 млрд рублей. Задачи ее развития обсуждались в ходе стратегической сессии, проведенной губернатором Андреем Бочаровым. По оценке главы региона, Волгоградская область имеет все возможности нарастить турпоток до 5 млн человек ежегодно к 2034 году.