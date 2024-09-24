Где искать уральский Суздаль в Свердловской области

В четырех часах езды от Екатеринбурга находится древнейший город Урала, основанный в 1598 году. Здесь можно почувствовать себя как в Суздале — кругом множество храмов, зелени и есть даже кремль. Верхотурье — настоящий музей под открытым небом. URA.RU рассказывает, как до него добраться и что посмотреть.

Что посмотреть

Верхотурье называют «духовной столицей» региона из-за величественных монастырей и старинных храмов. Здесь проходил Бабиновский тракт — единственная дорога, соединявшая Европу и Сибирь в XVII веке, что делало Верхотурье важным торговым и культурным центром. Живописные пейзажи, исторические постройки и уральские легенды делают его уникальным уголком России.

В городе стоит посетить единственный кремль на Урале, где можно найти Свято-Троицкий собор, Дом воеводы, Приказные палаты, Государевы амбары и Уездное казначейство. За небольшую плату (около 50 рублей) разрешают забраться на смотровую башню.

Напротив кремля расположен Свято-Николаевский мужской монастырь, построенный в XVII веке: в него даже когда-то приезжал Григорий Распутин. Тут же недалеко есть возведенный к 300-летию дома Романовых Крестовоздвиженский собор — он третий по величине после Исаакиевского и Спаса на Крови, способен вмещать примерно до 5000 человек. В 10 минутах ходьбы есть еще одно духовное место — Покровский женский монастырь.

Где остановиться

Город прекрасен в любое время года: ему одинаково идет разноцветная листва осени и крещенские морозы. Если вы хотите провести здесь больше времени и изучить Верхотурье в деталях, то можно найти жилье через любые сервисы. Есть даже гостиница для паломников на монастырской территории: остановиться здесь стоит всего 200 рублей без питания или 300 с двухразовым питанием.

Как добраться

Добираться сюда удобнее всего на электричке «Финист». Она отправляется из Екатеринбурга в 06:53 с прибытием в Верхотурье в 11:27, а обратный поезд стартует в 17:44 и прибывает в Екатеринбург в 22:06. Купить билеты можно в приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», стоимость — 658 рублей в одну сторону.