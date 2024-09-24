14 сочинских здравниц присоединились к программе льготного отдыха

В сочинских здравницах стартовала льготная оздоровительная программа. К ней присоединились 14 санаториев и пансионатов с широким спектром услуг. Специально для акции «Открытый Юг» они разработали сниженные тарифы.

Так, стоимость проживания с лечением в рамках программы начинается с 1900 рублей с человека. В эту цену включено проживание в стандартном номере, санаторно-курортное лечение и трехразовое питание. Срок действия акции — с 23 сентября по 31 мая, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Среди постоянных участников программы — здравницы хорошо знакомые туристам: санатории «Зеленая Роща», «Южное Взморье», «Адлеркурорт», пансионаты «Шексна» и «Изумруд», санатории «Авангард» и «Автомобилист», отель «Графит», оздоровительный центр «Илона», пансионаты «Нептун» и «Орбита-1», лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух».