Турпоток в Кисловодск установил рекорд летом 2024 года

Кисловодск летом 2024 года посетило рекордное количество туристов, рост показателя составил 10%. Об этом ТАСС сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Согласно статистическим данным, за прошедшие три летних месяца Кисловодск посетило рекордное количество туристов - около 141 тыс. человек. Новый показатель значительно превысил результаты аналогичного периода прошлого года. В 2023 году за три летних месяца город-курорт посетило около 128 тыс. человек. Рост турпотока составил 10%", - сказал Моисеев.

Он отметил, что средний срок пребывания отдыхающих в гостиницах и санаториях курорта составил девять дней.

"На сегодняшний день Кисловодск является популярным местом для туристов не только летом, но и в любое время года. Продолжаем активно развивать лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, деловой, кинематографический и экотуризм", - добавил Моисеев.

Кисловодск - один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - Минеральные Воды, грязи и климат.