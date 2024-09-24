Туристам в Сочи запретили купаться на пляжах главного курорта богачей

Все пляжи Сочи закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает мэрия города, который ранее назвали главным курортом России для богачей.

В администрации уточнили, что жителям Сочи и туристам запретили купаться для обеспечения их безопасности. Там отметили, что пользователей пляжей предупредили о шторме заранее.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы», — добавили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение действует в Сочи с 23 сентября. До 25-го числа на черноморском побережье ожидаются ливни, грозы и смерчи над морем.

В августе Сочи назвали главным отечественным курортом для богатых отдыхающих. Город стал конкурировать с такими популярными зарубежными направлениями, как Турция и Таиланд.