Интерес россиян к яхтенному туризму за год вырос в полтора раза

Интерес россиян к яхтингу за последний год подскочил на 50%, рассказала руководитель комитета Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму Анна Носова. Ее слова приводит ТАСС.

Речь идет именно про интерес, подчеркнула эксперт. Спрос на туры вырос менее значительно — потенциальных покупателей часто останавливает стоимость предложения, а также отсутствие развитой инфраструктуры и непонятные условия пребывания на маршруте.

«В целом спрос на яхтинг в России вырос на 30%, на зарубежные направления — на 20%», — поделилась Носова.

Цены на такой отдых варьируются от 20 до 200 тыс. рублей в зависимости от наполнения турпакета, раскрыла эксперт.

Россияне стали чаще путешествовать по стране, Ожидается, что к концу текущего года внутренний турпоток достигнет рекордных 99 млн поездок. Международный туризм также набирает обороты — по итогам января — июля показатель отставал от допандемийных уровней всего на 4%.