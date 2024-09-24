Новый Уренгой стал лидером среди городов России по бизнес-туризму

Новый Уренгой на первом месте в списке среди городов страны по бронированию жилья для командировок летом 2024 года. Газовая столица стала лидером по приросту количества бизнес-туристов, обогнав даже Москву.

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Данные получены аналитиками с помощью сервиса МТС Travel. Так, этим летом бизнес-туристы бронировали жилье на 76% чаще, чем год назад. Второе место занял Южно-Сахалинск, третье – Москва.

Кроме того, зачастую командированные стремились задержаться в городе еще на несколько дней и поближе познакомиться с достопримечательностями. Поэтому город также вошел в топ городов для летних bleisure-путешествий, то есть рабочих поездок с захватом на выходные. Газовая столица заняла 7 место.

– Новый Уренгой привлекает деловых туристов своей необычной природой, культурой народов Севера, национальной кухней. Также в городе проводятся крупные мероприятия, на которые приезжают топ-менеджеры со всей страны, – прокомментировал представитель компании в ЯНАО Владимир Дроздов.

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