Волгоград стал одним из самых популярных городов для отдыха у воды осенью

Согласно недавнему исследованию, Волгоград вошёл в тройку некурортных российских городов, популярных для отдыха у воды в осенний сезон.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.ru со ссылкой на сервис Tvil.

А в рейтинге популярных городов для поездок он занял седьмое место. В этот список также вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Сортавала и Великий Новгород.

Чаще всего туристы приезжают в Волгоград на 2—5 ночей. Суточная аренда жилья в среднем обходится отдыхающим в 3—6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород вошёл в топ‑5 российских городов не у моря, где россияне активнее всего бронировали жильё в минувшем августе.