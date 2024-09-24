Отель из Екатеринбурга вошел в топ-10 рейтинга Forbes

Екатеринбургский отель «Гранд Холл» занял девятое место в рейтинге самых дорогих отелей России. Соответствующий список составило издание Forbes.

Единственный четырехзвездочный отель в рейтинге Forbes расположен на Гагарина, 30А. Цена за ночь в «Гранд Холле» составляет 17 тысяч рублей. В среднем же по Екатеринбургу за ночь в гостинице придется заплатить 3,7 тысячи рублей.

«В гостинице 52 номера «в стиле роскошной классики», как говорится на ее сайте. Все гости могут пользоваться услугами крытого бассейна с финской сауной и русской парной — это входит в цену номера», — сообщили составители рейтинга.

УралПолитRu отмечает, что самым дорогим отелем в России стал московский Four Seasons Hotel Moscow. Ночь в нем обойдется в 113,7 тысяч рублей.