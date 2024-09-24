Эксперт рассказал, куда поехать на школьных каникулах

Школьные каникулы с конца октября по начало ноября — бархатный сезон для путешествий по России, поделился с MIR24.TV президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, в этот период популярными направлениями становятся Москва и Санкт-Петербург.

В это время года очень популярны туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, есть различные туры выходного дня, еще продолжается речная навигация с короткими турами, например, в Мышкин, Углич, по Рыбинскому водохранилищу, — отметил Горин.

Он добавил, что в этом году на 5% выросла доля путешествующих на личном автомобиле россиян. При этом в межсезонье стоимость отдыха ниже, чем летом, поэтому такая поездка будет комфортной в плане цен.

В то же время стоимость отелей не опустится — с каждым годом она становится все выше при отсутствии снижения спроса. Рост цен не зависит от сезона и составляет в среднем 20-30%. Причины происходящего — инфляция, подорожание продуктов и энергоносителей, подытожил специалист.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что стоимость авиабилетов вырастет в 2025 году главным образом из-за увеличения пассажиропотока. По его словам, это главный фактор роста цен.