Ленобласть за полгода посетили более пяти миллионов туристов

За первое полугодие 2024 года Ленобласть посетили 5,2 миллиона туристов.

«За три летних месяца на территории региона побывало приблизительно 1 миллион 129 тысяч человек. Если сравнивать с предыдущим годом, то это на 9% выше. Если говорить об итогах, то количество туристов в прошлом году составило порядка 6,5 миллионов человек, а за первое полугодие 2024 года, с января по июнь, область уже посетило 5 миллионов 209 тысяч человек», — сообщила зампред комитета по культуре и туризму региона — начальник департамента по туризму Ольга Голубева.

Самыми посещаемыми городами стали Выборг и Гатчина. Среди районов лидировали Выборгский, Приозерский, Лужский и Гатчинский, рассказала Ольга Голубева. Сообщается, что в 2023 году всего Ленобласти посетило 6,5 млн туристов.