В Хакасии разработают стратегию археологического туризма

Стратегия археологического туризма, предусматривающая как популяризацию, так и сохранение зрелищных объектов культурного наследия, появится в Республике Хакасия, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель министра экономического развития региона Ольга Кузьмина.

Хакасия известна многочисленными памятниками различных эпох и народов. Здесь около 30 тыс. памятников древней истории, найдены артефакты культуры медного, бронзового, железного веков. Курганы, древние захоронения Тагарской, Таштыпской культур, каганата хунну, государства енисейских кыргызов, империи Чингисхана можно встретить на всей территории республики.

"Сегодня мы приступили к разработке стратегии археологического туризма в Республике Хакасия, в эту стратегию мы вписываем мероприятия не только популяризации и продажи зрелищных объектов культурного наследия, но и мероприятия по сохранению. Это очень дорого, сейчас мы предметно прорабатываем вопрос и ждем эксперта из Санкт-Петербурга, занялись вопросом сохранения нашего каменного изваяния Улуг Хуртуях тас. <…> К следующему сезону мы будем иметь четкую программу с привлечением экспертов федерального уровня, [будем понимать] как вообще можно работать с такими объектами, которые у нас стоят в степях под открытым небом, как их можно сохранять", - сказала она.

Выступая на выставке-форуме "Россия" в ноябре 2023 года глава республики Валентин Коновалов напомнил, что развитие археологического туризма и сохранения расположенных на территории региона культурно-исторических памятников, в числе которых петроглифы и курганы, являются приоритетами, закрепленными в стратегии развития региона до 2030 года.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, еще в трех регионах Сибири в данный момент прорабатывается вопрос сохранения архитектурных памятников для развития туризма.