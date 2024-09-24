В системе бронирования «Леонардо» станет доступна оплата милями

Оплатами милями станет доступна в российской информационной системе бронирования "Леонардо". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В развиваемой компаниями "РТ-проектные технологии" (входит в Ростех) и "Сирена-трэвел" системе "Леонардо" станет доступна оплата милями. Новый сервис заработает в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что клиенты смогут использовать накопленные мили как для полной, так и для частичной оплаты билетов.

Сегодня "Леонардо" выходит на зарубежные рынки дружественных стран в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

До конца 2024 года планируется запустить работу системы "Леонардо" в интересах авиакомпании Conviasa SA, крупнейшего перевозчика Венесуэлы, отметили в госкорпорации.