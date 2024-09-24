Гастрофестиваль и фонтанное шоу пройдут в Дербенте

В Дербенте в начале октября пройдет Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан», в рамках которого проведут несколько культурных фестивалей и устроят мультимедийное фонтанное шоу.

«С 11 по 13 октября в парке имени Низами Гянджеви в городе Дербенте пройдет Северо-Кавказский туристический форум „Открытый Дагестан“. Ожидается деловая программа, гастрономический фестиваль и фестиваль самобытной культуры народов Дагестана, мультимедийное шоу на самом большом в России светомузыкальном фонтане», — сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Гости форума смогут посетить выставку-ярмарку туристической отрасли и народных художественных промыслов и ознакомиться с экспозициями представителей турбизнеса муниципальных образований республики и субъектов Северо-Кавказского федерального округа.