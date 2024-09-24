На берегу Байкала в Бурятии создадут туристско-рекреационный кластер

Туристско-рекреационный кластер "Выдрино" создадут на южном берегу озера Байкал в Бурятии. Соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией "Курорты Байкала", сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Подписано соглашение о строительстве и развитии туристско-рекреационного кластера "Выдрино". Общий объем капитальных вложений составит 2,9 млрд рублей, а его реализация позволит создать 400 новых рабочих мест. КРДВ предоставит земельный участок площадью более 25 га, на нем будут размещены основные объекты туристической инфраструктуры. Проект станет важным шагом в развитии туризма на территории Кабанского района Бурятии", - говорится в сообщении.

Сроки строительства современного центра отдыха и развлечений - 2024 - 2027 годы. Его преимуществами станут экологическая направленность и акцент на спортивные активности, а также современный дизайн объектов. Предусмотрено строительство гостевых домов, СПА-центра с бассейном, визит-центра, ресторана с террасой, сезонных площадок для детского досуга и занятий спортом, а также объектов яхтенной инфраструктуры - причалов, сервисной станции. В комплексе будет 250 номеров, что позволит разместить не менее 500 туристов единовременно.

"Компания "Курорты Байкала" также планирует строительство современных высокоэффективных объектов водоснабжения, которые обеспечат бережное отношение к уникальной экосистеме Байкала", - подчеркнули в пресс-службе.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.