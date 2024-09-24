В Магаданской области заявили о невозможности разместить всех туристов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что туристическая инфраструктура региона не справляется с размещением всех отдыхающих. Например, в случае различных массовых мероприятий туристы сталкиваются с нехваткой мест в гостиницах.
В последнее время в регионе появилось несколько объектов, которые привлекают туристов. Одним из них стал парк «Маяк», где пока еще идет отладка поющего фонтана с лазерной подсветкой. В обозримом будущем свои двери должен распахнуть выставочно-концертный комплекс «Премьер».
В интервью телеканалу «Россия 24» чиновник отметил, что людям не достаточно одного только спального места.
«Требуются определенного качества услуги, условия размещения, питания, обслуживания и так далее», — заявил Сергей Носов.
Ранее сообщалось, о темпах строительства нового аэропорта в Магаданской области.
На территории Магаданской области в ближайшее время должны открыться супермаркеты «Перекресток» и «Пятерочка».