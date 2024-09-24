В Госдуме предложили больше усадеб сделать точками притяжения туристов

Восстановление усадеб важно не только для развития внутреннего туризма, они могут стать центрами территориального развития в регионах. Об этом говорили на открытии выставки «Исторические усадьбы России. Прошлое. Настоящее. Будущее» 24 сентября в Госдуме.

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На выставке представили современные и старинные фотографии исторических усадеб России и стенды с информацией о них. Организаторами выступила фракция «Новые люди» и Ассоциация владельцев исторических усадеб.

«Исторические усадьбы действительно имели очень большое значение в свое время. К началу XX века их было более 40 тысяч в России, сейчас восстановлено всего лишь чуть более 50», — сказал зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов, открывая выставку.

Сейчас развивается внутренний российский туризм, и усадьбы, конечно, это центры притяжения туристов, отметил Леонов. Помимо этого, сохранение и возрождение усадеб, по его словам, это вклад в науку, культуру. В XVIII-XIX веках усадьбы были не столько особняками, они были центрами территориального развития своей местности, добавил парламентарий.

«В радиусе 20-30 километров вокруг экономика и вся социальная жизнь была завязана на усадьбах», — сказал он.

И сейчас все усадьбы, которые восстановлены, начинают играть ту же самую роль — это центры территориального развития, подчеркнул Леонов.

«Уверен, что в будущем в комплексном развитии страны усадьбы, конечно, должны сыграть свою роль и социальную, и экономическую, и демографическую, научную, культурную и так далее», — добавил депутат.

Богатейшее усадебное наследие России действительно уникально для всего мира, сказал директор Ассоциации владельцев исторических усадеб Виссарион Алявдин.

«Такой роли, которая играла усадьба в жизни Российского государства, не играли поместья или замки во многих странах Западной Европы. Там это было несколько отделено, а усадьбы были действительно плотью жизни, были в центре жизни нашего Отечества», — сказал Алявдин.

Сейчас, по его словам, мы переходим от эпохи забвения к эпохе возрождения усадеб. Не случайно уже выпущено два поручения Президента РФ о превращении усадеб в центры развития внутреннего туризма, добавил глава ассоциации.

«Очень надеемся, что совместно с Госдумой, Советом Федерации, исполнительной властью нам удастся действительно реализовать поручения президента, то есть сделать так, чтобы были убраны избыточные требования в законодательстве и усадьбы работали и приносили пользу развитию территорий», — отметил Алявдин.

Выставка — это хороший информационный повод, чтобы привлечь внимание к усадьбам, сказала глава Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

«Сохранение и возрождение усадеб важно не только для сохранения нашей истории, погружения в историческое прошлое, но и для научных исследований и просветительской деятельности», — сказала политик.

Сегодня важнейшая задача — вдохнуть новую жизнь в усадьбы, чтобы они вовремя ремонтировались, эксплуатировались, чтобы в развитии внутреннего туризма нашей страны этот элемент размещения точек притяжения играл важное значение, также отметил зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.