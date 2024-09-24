Эксперт назвала топ-5 глэмпингов Кавказа

Слово «глэмпинг» — сокращение от «гламурный кемпинг». То есть отдых на природе, чаще всего в удаленных от цивилизации местах, но с комфортом: уютный тент или домик, удобная кровать, не полевая кухня, хороший вай-фай. Впервые это понятие появилось в 2005 году в Великобритании, но в России «выстрелило» в последние несколько лет.

© «Это Кавказ»

Самым перспективным регионом для этого формата оказался Северный Кавказ. Во-первых, некапитальность — главное правило глэмпингов — позволяет открывать их в удаленных местах, в заповедниках, где запрещены обычные отели. Во-вторых, относительно мягкий климат позволяет работать почти круглогодично. О других особенностях этих модных средств размещения рассказала президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира.

Звездочки и листики

Есть шутка, что у глэмпингов — миллион звезд, потому что в таких местах отлично видно ночное небо. А все-таки, как с официальной классификацией?

— Росаккредитация хочет выдать всем глэмпингам «0 звезд» по той причине, что классификацию должны принять в октябре. В таком случае глэмпинги, которые не будут классифицированы, не смогут размещаться на агрегаторах, а это сейчас практически единственный канал продаж. И, скорее всего, на площадках не смогут размещаться глэмпинги, которые построены на участках неподходящего назначения. Это основной вопрос: как быть с теми территориями, которые не успели изменить категорию земель. На данный момент стоит задача разработать систему классификации глэмпингов. Ее нам поставило государство. За этим последует четкое определение слова «глэмпинг». Станет ясно, к кому мы относимся больше — к кемпингам или к загородным отелям. Сейчас мы решаем эту проблему, как раз недавно обсуждали с Министерством экономического развития РФ. Саму классификацию дорабатываем с Роскачеством, хотим внутри своего рынка сделать пятизвездочную систему. Ведь глэмпинги бывают разного типа, нельзя всех под одну гребенку. Есть интересная идея у Минэка — сделать вместо звездочек листья. Экологично.

По-вашему, классификация нужна?

— Да, она необходима, потому что объекты бывают разные и встречаются «недоглэмпинги». Когда критерии заработают, такие объекты не смогут называться глэмпингами. Это те, кто, к примеру, на заднем дворе дома, на участке под ИЖС, построили пару А-фреймов (дома А-образной формы. — Ред.). Мы хотим сохранить часть слова «глэмпинг».

А какой он, настоящий глэмпинг?

— С сервисом и инфраструктурой. Это определенное количество домов и территория, которая обособлена от жилой застройки. Мы разработали много критериев, не хочу спойлерить, скоро все узнаете.

«Мы еще не на пике»

Что происходит с российскими глэмпингами в 2024 году?

— Сейчас в России 750 таких объектов. Мы выросли на 275 проектов за последний год. Этому способствовали гранты в достаточно больших размерах. И, так как гранты будут выдаваться до 2028 года, мы еще даже не на пике роста. В России сильно не хватает мест размещения, и глэмпинги могут решить эту проблему. Мы провели большую аналитику вместе с коллегами, где изучали ВВП разных стран и количество глэмпингов на душу населения. Пытались спрогнозировать рынок. Через месяц мы с коллегами выпустим гайд на сайте ассоциации.

На Северном Кавказе у глэмпингов большое будущее?

— Да! Интересный туристический потенциал, много локаций, которые стоит посмотреть. Горы Северного Кавказа уникальны. Трафик в регион растет ежегодно. И явно средств размещения не будет хватать еще какое-то время. Глэмпинги — отличный способ «распробовать» самые красивые, но труднодоступные природные локации Северного Кавказа. И предпринимателям, особенно локальным, которые знают территорию, очень интересно вкладываться в такие проекты. Туристические компании создают свои глэмпинги, размещают туристов и оттуда уже их катают.

Такие капитальные, не дешевые проекты окупаются?

— Мы учим рынок уже 7 лет: объясняем предпринимателям, что глэмпинг должен в идеале окупиться за 5 лет. Были кейсы, когда было быстрее за счет локации, концепции, хорошего маркетинга. Но в целом по рынку — это 5−6 лет. Когда речь о загородных домах, 12−15 лет окупаемости могут быть приемлемы для некоторых бизнесменов. С глэмпингами дела обстоят иначе. К примеру, ты вкладываешь 150 миллионов рублей и должен понимать, что уже через 5 лет они отобьются. Если мы строим глэмпинг в разрезе 10−12 лет окупаемости, а то и 15, то это вообще неинтересные инвестиции для предпринимателей.

Бизнес для души

Российского туриста устраивают цены в глэмпингах?

— Да, потому что спрос и возвратность растут. В 60% глэмпингов туристы возвращаются. Так что пока все хорошо. Конечно, рост количества проектов спровоцирует демпинг. Но и качество должно вырасти.

С какими сложностями сегодня сталкиваетесь?

— С разными. К примеру, владелец рассчитал свой финансовый план, а потом сильно подорожали брус с металлом. У нас же из дерева сделано огромное количество объектов: домики, километры дорожек, помосты. И все, финплан уже совершенно другой. Часто глэмпинг расположен так, что требуется проложить к нему дорогу от основной трассы и провести коммуникации. В случае с сезонным глэмпингом достаточно 15−20 киловатт от генератора. А вот круглогодичному объекту нужно от 150 киловатт электричества. В этих вопросах могло бы помочь государство. К примеру, недавно мы обсуждали такие меры поддержки на Курильских островах. Есть другие бизнесы, которые в разы выгоднее. Но мы понимаем, что если люди вкладываются в глэмпинг, у них душа к этому лежит. Хочется, чтобы государство способствовало развитию.

Кто поможет глэмпиньеру?

На какую поддержку можно рассчитывать от государства?

— Есть федеральная поддержка и региональная. Федеральная — это гранты на модульные домики. Они возмещают 1,5 миллиона на каждый объект. Средний домик стоит от 3 миллионов, дешевле уже не так хороши. Региональная поддержка везде разная. В любом случае нужно понимать, что это дорого. Глэмпинг нельзя открыть за 10 миллионов рублей. Для реализации такого проекта нужно от 100 миллионов рублей. А хороший глэмпинг стоит 150−200 миллионов. Могу привести хороший, на мой взгляд, пример. Мы делали проект-концепцию глэмпинга Chillawi в Северной Осетии: правильно расставили инфраструктуру, нашли видовые точки, определили, как все будет обеспечено технически. Все посчитали. И многие не знают, что государство может помочь в подготовке проекта глэмпинга. В регионе можно прийти в офис поддержки МСП и попросить маркетинговую стратегию и финансовый план. К примеру, эти услуги стоят 900 тысяч рублей, из них 600 тысяч за предпринимателя платит государство. 70% проекта может сделать государство за тебя. Плюс регион может помочь с рекламой. В Подмосковье баннеры одного глэмпинга разместили по всей области. Это большая помощь. Также регион может привлечь на территорию глэмпинга детские площадки, банные комплексы, арт-объекты и многое другое. Это можно запрашивать у государства, выписывать отдельный грант и получать. Все очень сильно зависит от региона. Будет здорово, если Северный Кавказ так же будет помогать своим предпринимателям.

Топ-5 глэмпингов в СКФО по версии Жанны Кира