Турпоток в Ярославской области вырос до девяти миллионов человек

Депутаты Ярославской областной думы рассмотрели реализацию государственных программ по развитию туризма. Благодаря участию в них регион получил около 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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- Ярославская область - лидер ЦФО по динамике турпотока в прошлом году. Регион активно участвует в реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и федеральной государственной программы "Развитие туризма", это позволило привлечь в 2023-2024 годах 1,5 миллиарда рублей федеральных средств, - рассказала региональный министр туризма Ольга Габуева.

В 2023 году в Ярославской области остались с ночевкой 2,8 миллиона туристов, а туристический поток в целом вырос до девяти миллионов человек.

В первом полугодии 2024-го турпоток превысил отметку в 3,6 миллиона человек (за тот же период прошлого года он составлял 3,4 миллиона туристов). Количество туристов, оставшихся в области более чем на сутки, выросло с 2,05 миллиона до 2,6 миллиона человек. Это почти в три раза больше, чем в допандемийные годы. Каждый четвертый турист возвращается в регион в течение года.

Ольга Габуева отметила, что поступления в бюджет налоговых доходов от туризма в этом году увеличились на пять процентов. Они составили почти 326 миллионов рублей.

Министерство туризма продолжает работу по привлечению гостей из других регионов. В этом году запланировано проведение Дня Ярославской области в ВЭБ.РФ. На мероприятии расскажут об инвестиционном потенциале региона. Дни Ярославской области состоятся также в парке "Зарядье" в Москве.

В этом году регион принимает Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" и Международную премию в области событийного туризма. В октябре состоится фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском, в ноябре - гастрономический проект "Гастрокэмп".

Кстати

Ярославская область вошла в число пилотных проектов по разработке маршрута для автомобильных туристов и созданию многофункциональных зон придорожного сервиса. Автомаршруты региона отображаются на цифровом контуре Минэкономразвития и национальном туристическом портале. По результатам прошлого года регион вошел в число пяти лучших по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. В 2024-м работа продолжена, с начала года аттестованы 99 экскурсоводов.