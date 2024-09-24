Еще один аэропорт Москвы установит стойки по розыску багажа

Еще один аэропорт Москвы объявил об установке стоек по розыску потерянного багажа. О комфорте пассажиров на этот раз озаботились во Внуково.

© tourdom.ru

«Международный аэропорт Внуково планирует устанавливать автоматические стойки по розыску потерянного багажа. На сегодняшний день принимаются все меры для реализации данного проекта в ближайшее время», – рассказали в пресс-службе авиагавани.

На прошлой неделе автоматическая стойка Lost & Found была установлена и в Шереметьево. Новое оборудование появилось в терминале D, откуда сейчас внутренние рейсы выполняет «Победа».

С помощью Lost & Found можно быстро подать заявку на розыск багажа. Если отсканировать посадочный талон на стойке, информация о полете подгрузится к заявлению. Там же можно добавить описание багажа и указать контактные данные: почту и номер телефона, куда будет приходить информация о потерянном саквояже.

Киоск для поиска багажа в Шереметьево должен ускорить и упростить формальности для тех, кто остался без вещей по прилете. Но пока только на внутренних рейсах, пассажирам международных в любом случае нужно еще заполнять таможенную декларацию в «красном коридоре».

Отметим, что вопрос с потерей багажа в аэропортах Москвы остро стал в начале этого месяца после резонансного случая в Домодедово. Там туристы, которые ждали 9 часов вылета из Сочи, по прилете не смогли найти свои чемоданы в столичном аэропорту. Пассажиры пожаловались в СМИ, так что инцидент получил широкую огласку. После этого московские авиагавани стали публично сообщать о проделанной работе по улучшению своего сервиса.