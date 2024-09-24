В Свердловской области опровергли введение «туристического налога»

В Законодательном собрании Свердловской области не подтвердили введение «туристического налога», который предполагали ввести с 1 января 2025 года. Ранее о минимальной ставке в 100 рублей в сутки с человека сообщили уральские СМИ, ссылаясь на депутата Елену Чечунову.

Спикер областного парламента Людмила Бабушкина опровергла эту информацию, сообщив изданию «Сигнал Урал», что в ЗССО создана специальная рабочая группа, которая только изучает вопрос.

«Говорить о том, что туристический налог точно будет введён, мы сегодня, конечно, не можем. О результатах исследования, проведенного рабгруппой, мы сообщим позже», – отметила Бабушкина.

Первое заседание рабочей группы прошло 10 сентября 2024 года под руководством председателя комитета ЗССО по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Чечуновой. По её словам, введение туристического налога в муниципальных образованиях области не представляется возможным. Кроме того, Уральская ассоциация туризма (УАТ) ранее направила письмо в правительство, призывая отказаться от введения туристического налога в ближайшие годы.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области пришли к выводу, что введение так называемого курортного сбора в регионе не является целесообразным. Потому что Урал – это не курорт.