Из каких стран туристы чаще всего приезжают в Россию

Сегодня туристический поток в Россию из других стран только начинает восстанавливаться, количество путешественников постоянно растет. Чаще других приезжают туристы из Китая, рассказали RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

Помимо Китая, в Россию активно едут туристы из стран Ближнего Востока, Турции, ОАЭ, Ирана, Индии и Саудовской Аравии.

В целом, въездной туризм начал расти год назад, после введения электронной визы, отметили эксперты. По их словам, любое послабление в вопросах выдачи визы влияет на турпоток положительно.

Напомним, также в «Турпомощи» сообщали, что этой осенью ожидается традиционный рост интереса путешественников к экскурсионным турам по Центральной России. В пятерку самых популярных осенних направлений входят также Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург и регионы Северо-Запада.

Турэксперты ранее раскрыли россиянам способ снизить цены на отдых.