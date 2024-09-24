Регулярные рейсы из Сочи в Дубай продлили до марта 2025 года

Авиакомпания заявила о продлении регулярных рейсов по маршруту Сочи – Дубай до марта 2025 года. Самолеты будут летать трижды в неделю, вместимость каждого «Боинга» - 166 пассажиров.

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― Авиасообщение между ОАЭ и Сочи активно развивается, а направление Дубай стабильно входит в ТОП 5 международных направлений полетов. В 2024 году наблюдается особый интерес туристов из ОАЭ к посещению Сочи, ― прокомментировали «Кубань Информ» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

За 8 месяцев этого года объем пассажиропотока вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 60 тыс. пассажиров. Авиакомпании «Россия», «Азимут», flydubai, «Уральские авиалинии» и Red Wings выполнили более 370 рейсов по маршруту Сочи – Дубай.

Напомним, аэропорт Сочи за лето обслужил более 5 млн пассажиров. Пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года.