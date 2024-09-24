Как развивался туризм в Подмосковье летом 2024 года?

Итоги туристического потока подводятся в конце года, но самое популярное время у туристов — лето. В Московской области в теплое время года гостям есть на что посмотреть и есть чем заняться. Еще более насыщенной их программу делает областной проект «Лето в Подмосковье».

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Министерство культуры и туризма региона уже сообщило, что нынешним летом был установлен очередной туристический рекорд. Поток гостей превысил прошлогодний еще на семь процентов и достиг 8,8 млн человек. Такое количество гостей надо где-то размещать и к этому Подмосковье тоже оказалось готово. Официально на территории региона работает свыше тысячи отелей. Также есть 89 глэмпингов, где можно жить в самых разнообразных постройках — от домов до юрт. Таких модулей насчитывается около тысячи. Называются и самые популярные локации для проживания, среди которых «Яхонты отель» под Ногинском, парк-отель «Лесной» в Солнечногорске, «Вилли Улей» в Ступино и многие другие. Кстати, по числу глэмпингов и кэмпингов Московская область вышла на первое место во всей Российской Федерации, обогнав Краснодарский край и Ленинградскую область.

В последние годы туристов стали привлекать даже парки, коих в регионе работает около двухсот и они активно развиваются и благоустраиваются. Становится Подмосковье и водным курортом. Здесь более двухсот мест для отдыха у воды и около ста мест для организованной рыбной ловли. Есть яхт-клубы и аэроклубы, объекты экстремального и экологического туризма.

Настоящими местами притяжения для туристов стали фестивали, которые проводятся летом в Подмосковье. Только крупных фестивалей — тринадцать. Всей стране известны «Мелиховская весна» в городском округе Чехов, «Арт-пикник. Проект «Поэт» в Одинцовском г.о., «Лето. Музыка. Музей» и «Сырный фестиваль» в Истре, «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана (Ленинский округ). И, конечно, фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину. Постоянно появляются новые фестивали. В этом году впервые прошли театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, посвященный Петру Фоменко, фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск», фестиваль мотокультуры «Мотофристайл» в разных округах, фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» в Сергиевом Посаде, семейный фестиваль «Рябинушка» в Истре и другие.

В отчете Минкульта пока не приводятся цифры о доле иностранных туристов. Обычно такие сведения предоставляются в конце года. Понятно, что рост идет за счет прежде всего внутреннего туризма. С внешним по понятным причинам сейчас очень тяжело, но при этом власти активно работают с теми странами, с которыми это сегодня возможно делать наиболее продуктивно.

Один из последних контактов — с Узбекистаном. Буквально недавно в Красногорск для переговоров с областным правительством приезжала делегация из этой страны во главе с первым заместителем председателя Комитета по туризму Республики Джамшидом Абдусаламовым. Была достигнута договоренность о продвижении туристической привлекательности Подмосковья в Узбекистане и наоборот. На первом этапе это планируется делать посредством ознакомительных туров для представителей туроператоров. В самом Узбекистане туризм растет и в этом году страна рассчитывает достигнуть отметки в 1 млн гостей. Неделю назад для узбекских представителей сразу после совещания в Красногорске информационный тур и провели. Гостям показали, где размещаются туристы, рассказали об инфраструктуре. Посетили они и главные туристические достопримечательности Подмосковья, среди которых были парк «Патриот», музей Памяти «1418 шагов» и главный храм ВС России.

Для ведущих туроператоров из стран Ближнего Востока такой информационный тур уже был проведен этим летом в рамках совместного проекта с Комитетом по туризму города Москвы «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». В Московскую область приезжали гости из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Омана. Всего — представители двадцати компаний. Арабские туроператоры посетили гольф-клуб «Целеево» в Дмитровском городском округе, Троице-Сергиеву Лавру, музей «Арт-маркет» и даже приняли участие в росписи матрешки в музее «Посадская матрешка».

«Подмосковье — это уникальное сочетание истории, культуры и природных красот, которое делает наш регион привлекательным для туристов. Мы стремимся развивать сотрудничество с другими регионами и активно привлекать гостей из разных уголков мира. Взаимодействие и культурный обмен обогащают наш регион, открывают новые возможности для развития туристической инфраструктуры и укрепляют международные связи», — приветствовал партнеров первый заместитель министра культуры и туризма Алексей Шимко.

Московская область в последние годы стабильно входит в число самых привлекательных для туристов регионов России. Нередко подмосковные предприятия и локации становятся первыми на отраслевых конкурсах различных уровней. На днях были объявлены претенденты на звание «Культурной столицы 2026». Претендовали на это звание 26 городов. Теперь осталось всего восемь. Это Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация подмосковных городов Коломна и Зарайск. Победитель будет объявлен 12 декабря и гордое звание культурной столицы города поможет кому-то из участников стать еще более притягательнее для туристов, привлечет в населенный пункт новые идеи и инвестиции. В этом конкурсе могут принимать участие лишь города и агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, поэтому поодиночке Коломна и Зарайск не дотягивали до этого минимума.

За последнее время для участия в новом конкурсе также пригласили предпринимателей Московской области, занимающихся агротуризмом. Всероссийский конкурс агротуристических объектов «Турферма» предоставляет возможность проявить себя уже действующим туристическим объектам, базирующимся на территории сельских хозяйств. Есть такие номинации, как «Нестандартный подход к организации размещения туристов», «Авторский подход к организации экскурсий и мастер-классов», «Сельская гастрономия как точка притяжения туристов».

Надо сказать, что агротуризм является той сферой отрасли, которая развивается в регионе весьма стремительно. Всего в области уже 52 таких объекта, расположенных в 26 городских округах. В Коломне сразу пять таких хозяйств, среди которых есть «Экодеревушка» с крокодилами и улиточной фермой. На один объект меньше в Орехово-Зуево, где работает, например, ферма «Северный олень». На ферме «Калачево» в Домодедово ставку сделали на выпекание хлеба и приготовление сыра.

Правительство области всесторонне помогает агротуризму. Кроме общедоступных мер поддержки для фермеров есть грант «Агротуризм». Владельцы хозяйств могут потратить полученные средства на приобретение или модернизацию инфраструктуры, подключение к коммунальным сетям, благоустройство. Так, в этом году грант получило КФХ из Зарайска, где делают сыр и ИП из Наро-Фоминска, где производят молоко и делают блины с разными начинками.

Туристам есть что выбрать на подмосковной земле, но несмотря на существующее разнообразие предложений, их количество продолжает расти. Число маршрутов продолжает множиться и появляются даже новые направления, как этим летом. В рамках уже упоминавшегося проекта «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» были запущены новые туристические маршруты для поездок по столичному региону со своими домашними питомцами. Туристам представили «Универсальный маршрут» и «Маршрут повышенного комфорта». Участникам вместе с их кошками и собаками предлагается побывать в Коломенском музее-заповеднике, в парке «Горки Ленинские», Мещерском лесу и в местах, предназначенных для игр с братьями меньшими.

В прошлом году общий туристический поток в Московскую область в очередной раз вырос и составил 23 млн человек. В 2024 году с учетом показателей прошедшего лета эта цифра должна быть превышена.