На Дворцовой площади откроют интерактивные инсталляции

Ко Всемирному дню туризма на Дворцовой площади возле Эрмитажа установят десять интерактивных инсталляций, которые позволят жителям и гостям города погрузиться в историю Петербурга от времен Петра I и до наших дней. В рамках этого проекта будут смонтированы медиа-кубы, качели для детей и даже бассейн.

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Государственная административно-техническая инспекция уже выдала соответствующее разрешение на проведение мероприятия «Путешествия в Петербург», которое намечено на 27 сентября. Посетители смогут также поучаствовать в велозаезде, изучить навигацию и маршруты речного транспорта в городе.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Балтийская» не станут закрывать на период капитального ремонта.

5 ноября в городе на Неве откроется масштабное цирковое шоу «WOW», которое совместит цифровые технологии и искусство.