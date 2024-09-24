Туристов, приезжающих на Средний Урал, могут обложить налогом

В Свердловской области могут ввести туристический налог. Каждый гость региона должен будет заплатить 100 рублей в сутки за пребывание на Среднем Урале.

«В Свердловской области с 1 января 2025 года установят туристический налог в размере 100 рублей в сутки с человека», – пишет ЕАН со ссылкой на главу комитета регионального заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову.

Минимальную планку установит федеральный закон, который вступит в силу со следующего года. Вместе с тем, отмечает парламентарий, введение такого обязательного платежа представляется преждевременным. Елена Чечунова отмечает, что регионы, в которых новая система проходила обкатку, сумма платежа не превышала 50 рублей. Цены же на проживание в свердловских гостиницах депутат назвала и без того завышенными. Поэтому свердловское заксобрание не спешит устанавливать новый налог и не собирается закладывать его в бюджет 2025 года.

Между тем ставки турналога определяет Налоговый кодекс РФ. В первый год платеж составит 1 % от стоимости проживания, с каждым годом ставка будет увеличиваться еще на 1 %, пока в конечном итоге не достигнет 5 %.

Ранее о преждевременности введения налога на Среднем Урале говорили и региональные власти, заинтересованные в развитии туризма.