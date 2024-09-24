Заповедный остров с тисовой рощей оцифровали в Приморье

Остров Петрова, входящий в состав Лазовского заповедника Приморского края, обеспечила связью и мобильным интернетом цифровая экосистема МТС, сообщает ЭПИ DEITA.RU. Наблюдение за реликтовыми растениями и редкими животными стало удобнее – сотрудники заповедника, учёные и туристы смогут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами для исследований, работы и отдыха.

Беспроводной канал связи теперь соединяет остров Петрова с посёлком Преображение. Кроме того, специалисты МТС установили здесь дополнительное телеком-оборудование. За счёт этого сеть стандарта LTE покрывает северо-восточную часть и морское побережье острова, а также бухту Петрова, где находятся базы отдыха. Мобильный интернет доступен на скорости до 40 Мбит/с.

Остров Петрова – уникальное место, где сохранились вековая тисовая роща, которая является самой большой в мире. Заповедник можно посетить только в теплое время года, получив соответствующее разрешение. Экскурсии на Петрова также возможны только по предварительной записи в составе организованной группы.

Остров называют естественным «ботаническим садом» - там произрастает более 400 видов редких растений, среди них - женьшень, лимонник, элеутерококк и аралия. Заповедник бухты Петрова примечателен тем, что здесь можно встретить пятнистых оленей, кабанов, амурского тигра, бурого медведя, а в акватории острова на камнях любят «загорать» морские пятнистые тюлени – ларги.

Директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева отметила, что компания старается развивать объекты экологического туризма. Для этого при помощи искусственного интеллекта постоянно анализируется обезличенный трафик в местах приморского отдыха. Всё это делается для развития цифровой инфраструктуры.