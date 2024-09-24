Заповедный остров с тисовой рощей оцифровали в Приморье
Остров Петрова, входящий в состав Лазовского заповедника Приморского края, обеспечила связью и мобильным интернетом цифровая экосистема МТС, сообщает ЭПИ DEITA.RU. Наблюдение за реликтовыми растениями и редкими животными стало удобнее – сотрудники заповедника, учёные и туристы смогут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами для исследований, работы и отдыха.
Беспроводной канал связи теперь соединяет остров Петрова с посёлком Преображение. Кроме того, специалисты МТС установили здесь дополнительное телеком-оборудование. За счёт этого сеть стандарта LTE покрывает северо-восточную часть и морское побережье острова, а также бухту Петрова, где находятся базы отдыха. Мобильный интернет доступен на скорости до 40 Мбит/с.
Остров Петрова – уникальное место, где сохранились вековая тисовая роща, которая является самой большой в мире. Заповедник можно посетить только в теплое время года, получив соответствующее разрешение. Экскурсии на Петрова также возможны только по предварительной записи в составе организованной группы.
Остров называют естественным «ботаническим садом» - там произрастает более 400 видов редких растений, среди них - женьшень, лимонник, элеутерококк и аралия. Заповедник бухты Петрова примечателен тем, что здесь можно встретить пятнистых оленей, кабанов, амурского тигра, бурого медведя, а в акватории острова на камнях любят «загорать» морские пятнистые тюлени – ларги.
Директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева отметила, что компания старается развивать объекты экологического туризма. Для этого при помощи искусственного интеллекта постоянно анализируется обезличенный трафик в местах приморского отдыха. Всё это делается для развития цифровой инфраструктуры.
«Наши данные показывают, что даже на отдыхе в таких «местах силы», как остов Петрова, приморцы редко практикуют цифровой детокс. Потому МТС продолжает развивать сеть LTE в самых живописных и популярных местах отдыха. Когда в силу особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях затруднено, инженеры внедряют альтернативные технические решения, чтобы не нарушать экосистему заповедных зон. Наличие современной цифровой инфраструктуры повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более безопасным», — отметила Евгения Сысоева.