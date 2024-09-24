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В Горном Алтае турпоток по итогам летнего сезона снизился почти на 18%

Туристский поток в Республику Алтай по итогам летнего сезона снизился почти до 270 тыс. посещений, что на 17,61% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.

В Горном Алтае снизился турпоток
© РИА Новости
"В летний сезон 2024 года, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, туристский поток (по числу поездок) составил 269,88 тыс. посещений, что на 17,61% меньше аналогичного периода прошлого года (2023 год - 327,56 тыс. посещений). Нисходящая динамика обусловлена тем, что в настоящее время государственная политика направлена на решение проблемы высокой сезонности в Республике Алтай, в связи с этим часть туристского потока в 2024 году распределилась на весенний и осенний сезоны", - рассказал министр.

Он также сообщил, что по итогам зимнего сезона планируется увеличение туристского потока по сравнению с 2023 годом на 5% (туристский поток в зимний период 2023 года составил 110,39 тыс. посещений).

Республика Алтай является одним из наиболее популярных направлений летнего и зимнего отдыха. Здесь расположены горные хребты, высокогорные озера, ледники и бурлящие горные реки. Также это одно из немногих мест России, где еще сохранилась популяция снежных барсов.

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Росстат