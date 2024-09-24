В Горном Алтае снизился турпоток

Туристский поток в Республику Алтай по итогам летнего сезона снизился почти до 270 тыс. посещений, что на 17,61% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.

"В летний сезон 2024 года, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, туристский поток (по числу поездок) составил 269,88 тыс. посещений, что на 17,61% меньше аналогичного периода прошлого года (2023 год - 327,56 тыс. посещений). Нисходящая динамика обусловлена тем, что в настоящее время государственная политика направлена на решение проблемы высокой сезонности в Республике Алтай, в связи с этим часть туристского потока в 2024 году распределилась на весенний и осенний сезоны", - рассказал министр.

Он также сообщил, что по итогам зимнего сезона планируется увеличение туристского потока по сравнению с 2023 годом на 5% (туристский поток в зимний период 2023 года составил 110,39 тыс. посещений).

Республика Алтай является одним из наиболее популярных направлений летнего и зимнего отдыха. Здесь расположены горные хребты, высокогорные озера, ледники и бурлящие горные реки. Также это одно из немногих мест России, где еще сохранилась популяция снежных барсов.