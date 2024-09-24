Где предпочитают отдыхать путешественники по Сибири

Туристический поток в Новосибирскую область за год вырос на 20%, что делает регион лидером Сибири по данному показателю и 11-м в России. По данным Минэкономразвития, путешественники все чаще выбирают для отдыха районы, расположенные за пределами Новосибирска.

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Особой популярностью у гостей региона пользуются территории, прилегающие к Обскому морю. Туристов привлекают не только живописные водные просторы, но и разнообразные природные объекты региона.

В Ордынском районе туристы посещали Караканский бор, Абрашинский карьер, а также Заволокинскую деревню и село Чингис. В Маслянинском районе популярностью пользовались природные тропы и сплавы по рекам. Сплавы также предлагались в Искитимском районе.

Сузунский район привлекал туристов исторической достопримечательностью - Монетным двором, основанным в XVIII веке. А в Коченевском районе гостей ждало гастрономическое путешествие.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск после "бабьего лета" пришло похолодание.