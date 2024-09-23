Туристы выбирают Волгоградскую область для осеннего отдыха

Регион держится в десятке популярных у людей, путешествующих по городам.

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Россияне приезжают в регион для отдыха на реках и озерах, сообщили в администрации Волгоградской области. По данным сервиса Tvil, Волгоград вошел в топ-3 среди направлений для осеннего отдыха у воды и занял седьмое место в рейтинге популярных городов для путешествий.

Также в список предпочтительных для отдыха городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Сортавала и Великий Новгород. В среднем жилье обходится туристам в 3–6 тысяч рублей в сутки. В основном останавливаются на срок от 2 до 5 ночей.

Напомним, глава региона Андрей Бочаров провел профильную стратегическую сессию, на которой обсудили вопросы развития туризма. Последние годы турпоток в Волгоградскую область вырос в 2,5 раза и таким образом приближается к двум миллионам гостей в 2024 году.

Добавим, в честь предстоящего Всемирного дня туризма в регионе проходят мероприятия.