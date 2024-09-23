Роскачество будет выдавать сертификаты туристическим визит-центрам

Роскачество будет оценивать туристические визит-центры на соответствие требованиям ГОСТ, им будут выдавать сертификаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

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Между Роскачеством и Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций (НАИТО) было заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие туризма, повышение качества услуг туристских информационных центров, а также на создание эффективных механизмов их сертификации.

По мнению президента НАИТО Михаила Ушакова, оценка визит-центров поможет поддерживать высокий уровень сферы услуг, а это, в свою очередь, скажется на доверии туристов и развитии туристической инфраструктуры регионов.

Оценку объектов будет проводить подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства. Он будет определять соответствие туристических объектов требованиям ГОСТ Р 56197-2014.

Прошедшим сертификацию организациям выдадут специальный знак, который будет размещаться на объектах туриндустрии.

Ранее замруководителя Роскачества Юлия Михалева сообщила, что в российских отелях может появиться формат India Friendly. По ее словам, основной задачей нового формата будет формирование комфортных условий пребывания туристов из Индии в России в таком ключе, который позволил бы обеспечить соблюдение традиций индийского народа.