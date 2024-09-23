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Туристов заинтересовали путешествия по Новгородской области на нескольких видах транспорта

В Новгородской области выросло число путешественников на мультимодальных маршрутах. В частности, заметно вырос спрос на перевозки водным транспортом.

Туристов заинтересовали новый вид путешествий по Новгородской области
© РИА Новости
«Среди туристов растет популярность водных путешествий, как части мультимодальных маршрутов, совмещающих два вида транспорта – водный и железнодорожный», – говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Стоит отметить, что в СЗФО популярно водное направление – Великий Новгород – Взвад. Это часть комбинированного маршрута Петербург – Старая Русса. Стоит отметить, что летом аналитики обратили внимание на рост пассажирских перевозок на Северо-Западе.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новгородской области будут искать новые территории для туристических инвестпроектов.

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Анна Евстигнеева
Банк России