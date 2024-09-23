«Тенденция однозначно положительная». Турпоток в РФ начинает восстанавливаться

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили RT, что после пандемии въездной турпоток в Россию только начинает восстанавливаться.

© РИА Новости

«Но тенденция однозначно положительная. Рост въездного туризма стал заметен год назад, когда в августе была введена электронная виза», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что любое послабление в визовых требованиях является положительным.

«Это способствует росту турпотока, ведёт к повышению интереса туристов к направлению, которое становится для них более доступным и привлекательным. Прежде всего в Россию приезжают туристы из Китая, с Ближнего Востока, из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Индии и Саудовской Аравии», — добавили в «Турпомощи».

Ранее в Минэкономразвития России сообщили, что с начала 2024 года страну посетили более 2,3 млн иностранных туристов.