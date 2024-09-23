Анапа и Светлогорск договорились о сотрудничестве в плане лечебного отдыха

Руководство Анапы и Светлогорска договорились о сотрудничестве. В ходе встречи были определены ближайшие перспективы.

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Василий Швец предложил мастерам из Светлогорска, знаменитого своими изделиями из янтаря, принять участие в форуме ремесленников на Черноморском побережье. А вот эногастрономический фестиваль «Виноград», популяризующий вина и кухню Юга России, решено провести на берегу Балтийского моря.

Еще одной гранью взаимодействия станет обмен методиками бальнеолечения. Анапский эколого-гидрогеологический центр «Эгида» готов поделиться опытом. Кроме того, на встрече обсудили возможность отдыха и оздоровления светлогорских детей в здравницах курорта.

«Между нашими городами много общего. Светлогорск – жемчужина Балтийского моря, Анапа – одна из жемчужин Черноморского побережья России. Уверен, наше сотрудничество будет полезным для наших территорий», — подчеркнул Василий Швец.

Также планируется взаимодействие между городами в плане проведения совместных конференций на различные темы.

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