На гору Качканар вырос турпоток по новой дороге

Благодаря капитальному ремонту дороги Савина Горка — Ис — Косья кратно вырос туристический поток на гору Качканар. Об этом сообщил специалист по туризму администрации Качканарского городского округа Егор Драничников,

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«Локация стала доступнее для автобусов комфорт-класса большой вместимости. Кроме того сократилось время в пути, что становится оптимальным путешествием одного дня для жителей Свердловской области. Только за минувшие выходные по маршруту прошло 290 человек. Мы получаем прекрасные отзывы от организаторов туров, а главное — самих туристов. Поездка стала комфортнее и безопаснее», — подчеркнул Егор Драничников.

Представители туристической отрасли отметили, что капитальный ремонт дороги позитивно скажется также на развитии проекта «Промышленный туризм» в Качканаре. Работы на двух участках трассы Савина Горка — Ис — Косья велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Она ведет к поселку, откуда стартует пешеходный трек по одной из самых высоких вершин Среднего Урала, горе Качканар. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что единственный на Урале буддийский монастырь «Шедруб Линг» появился на горе Качканар в мае 1995 года. Его снесли в марте 2022 года. Позже администрация Нижнетуринского городского округа разрешила уральским буддистам построить храм у подножия горы Качканар в поселке Косья.