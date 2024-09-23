Туристов предупредили об угрожающей Сочи опасности

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному городу опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

© Lenta.ru

По данным ведомства, с 23 по 25 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.

Отмечается, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. Более того, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности.

«Если у вас в доме есть подвал или погреб, возьмите с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты) и укройтесь там», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первый туроператор въездного туризма Донбасса «Корпорация путешествий и туризма "Донавиа"» захотел создать курортную зону на новых территориях России. Компания решила строить, восстанавливать и арендовать отели, базы отдыха и детские лагеря на Азовском побережье Запорожской области.