Туристам в Сочи продали несуществующих ски-пассов на 150 тысяч рублей

Полиция Сочи завершила расследование уголовного дела в отношении афериста, который обманул четырех человек.

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― 39-летний местный житель пообещал знакомому сделать абонемент на подъемник по выгодной цене. Оплату – 29 000 рублей, мужчина перевел на карту афериста, ― рассказали в пресс-службе УМВД России по Сочи.

Клиент, не подозревая об обмане, рассказал о «выгодном» предложении друзьям. В итоге мошенник заработал на доверчивых гражданах около 150 тыс. рублей.

Напомним, три горных курорта Сочи объявили акции на подъемники и отели. Со скидкой можно купить ски-пассы.