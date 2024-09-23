В Тамбовской области стартовала «Неделя туризма – 2024»

С 21 по 29 сентября в Тамбовской области проходит «Неделя туризма – 2024». Она приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

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В эти дни на различных площадках состоятся деловые встречи с участием представителей туристического бизнеса, экспертов и туристов. Участники мероприятий обменяются опытом, обсудят текущие тенденции развития отрасли. Организаторы отмечают, что такие встречи способствуют развитию инноваций в индустрии туризма, а также укреплению межрегионального и международного сотрудничества.

Для привлечения туристов будут организованы публичные площадки, где все желающие смогут познакомиться с культурными и природными достопримечательностями Тамбовской области.

В течение «Недели туризма — 2024» в регионе пройдут различные слеты, семейные, спортивно-оздоровительные и иммерсивные фестивали, где жители и гости региона смогут больше узнать о тамбовском крае. В программе — события для людей разного возраста, в том числе запуск новых туристических проектов.

Отдельный блок мероприятий пройдет в туристической жемчужине региона — Музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Здесь состоятся конкурсы, в том числе в онлайн-формате, и мастер-классы.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию внутреннего туризма в регионах России. И мы активно работаем в этом направлении, в том числе по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Тамбовская область обладает уникальным туристическим потенциалом. Уверен, мероприятия "Недели туризма – 2024" помогут ее участникам открыть новые горизонты путешествий по родным просторам и внести новые инициативы в сфере туризма», – отмечает Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Напомним, «Неделя туризма- 2024» реализуется министерством туризма Тамбовской области совместно с туристским сообществом — людьми, интересующимися путешествиями и индустрией гостеприимства.